Аддис-Абеба, 19 октября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Эфиопская армия заняла три города в северном штате Тыграй, которые находились под контролем повстанцев, говорится в заявлении правительственной информационной службы Эфиопии.

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Речь идет о населенных пунктах Шир, Аламата и Корем. Ранее повстанцы признали потерю контроля над Широм.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Эфиопии незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к мирным переговорам.