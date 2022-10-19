Верхняя Пышма, Свердловская область, , 07:33 — REGNUM Четверо жителей Свердловской области предстанут перед судом за похищение человека, которое по неосторожности повлекло его смерть. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Рассмотрение дела по существу начнётся 19 октября. По версии предварительного расследования, 19 апреля один из жителей Верхней Пышмы, будучи пьяным, решил похитить своего отца, который добивался его выселения из квартиры. К этому он привлёк троих своих знакомых. 20 апреля мужчину избили, похитили и оставили в багажник автомобиля, а сами скрылись. Через непродолжительное время пострадавший захлебнулся кровью и умер.

Налётчики облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. 19 октября в суде по их делу огласят обвинительное заключение.