Верхняя Пышма, Свердловская область, 19 октября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Четверо жителей Свердловской области предстанут перед судом за похищение человека, которое по неосторожности повлекло его смерть. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Рассмотрение дела по существу начнётся 19 октября. По версии предварительного расследования, 19 апреля один из жителей Верхней Пышмы, будучи пьяным, решил похитить своего отца, который добивался его выселения из квартиры. К этому он привлёк троих своих знакомых. 20 апреля мужчину избили, похитили и оставили в багажнике автомобиля, а сами скрылись. Через непродолжительное время пострадавший захлебнулся кровью и умер.

Налётчики облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. 19 октября в суде по их делу огласят обвинительное заключение.