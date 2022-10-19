Тегеран, , 08:48 — REGNUM Около миллиона тонн товаров было загружено с железных дорог Хорасана на северо-востоке Ирана и перевезено в международные пункты назначения, а также в различные районы страны в течение первых шести месяцев иранского календарного года, начавшегося 21 марта 2022 года, объявил представитель провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 октября.

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Мостафа Насири Вараг, генеральный директор Хорасанских железных дорог, сделал это замечание, выступая перед журналистами IRNA. По словам провинциальных чиновников, Железные дороги Хорасана перевезли 4,5 миллиона тонн грузов до вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно данным IRNA, с момента вспышки в декабре 2019 года пандемия коронавируса унесла жизни 6 650 000 человек по всему миру.