Москва, , 07:38 — REGNUM Арбитраж Москвы 8 декабря 2022 года планирует рассмотреть иск кредитора крупной IT-компании — ООО «Яндекс». С ответчика пытаются взыскать более 345 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от ООО «Управляющая компания АТ-Менеджмент» поступил в суд 14 октября 2022 года. Дело приняла судья Федорова. Истец требует взыскать с ответчика 345 787 790 рублей, но детали спора пока не сообщались.

Напомним, ранее претензии к «Яндексу», который корнями уходил в Нидерланды, имели не только коммерческие компании, но и надзорные инстанции. Так, например, ФАС России усмотрела в действиях разработчика программного обеспечения злоупотребление доминирующим положением, а Роспотребнадзор периодически привлекает его «дочерние» активы к административной ответственности за нарушение прав потребителей.

Ранее в качестве бенефициара «Яндекса» фигурировал олигарх Аркадий Волож и его семейный траст, но с 22 июля 2022 года основной владелец ООО «Яндекс» скрыт в ЕГРЮЛ с пометкой «доступ к сведениям ограничен».

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