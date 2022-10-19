Оренбург, , 07:30 — REGNUM Доходная часть бюджета Оренбургской области за девять месяцев исполнена на 87%. В казну поступило 104 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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В структуре доходов основную долю занимают налоговые и неналоговые поступления — 74,3 млрд рублей. Отмечается рост налогов на прибыль организаций за счет нефтегазовой и обрабатывающих отраслей.

Несмотря на активное использование оренбуржцами налогового вычета, сохраняется тенденция увеличения НДФЛ. Специалисты объясняют это ростом уровня заработных плат в Оренбургской области. Так, размер МРОТ в 2022 году в Оренбургской области вырос по сравнению с 2021 годом почти на 20% — с 14 710,8 до 17 570,85 рубля с учетом районного коэффициента.

Из федерального бюджета в областной поступило 28,7 млрд рублей, что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года. Наблюдается положительная динамика по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам из федерального бюджета.