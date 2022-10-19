Тайюань , Китай, , 07:31 — REGNUM Крупнейший в мире строящийся угольный химический проект успешно запустил демонстрационный проект в городе Юйлине провинции Шэньси на северо-западе Китая, где с производственных линий сошла продукция из этиленгликоля полиэфирного класса. Ожидается, что проект снизит импорт в страну сопутствующих товаров и улучшит качество высококачественных химических веществ, сообщает газета Global Times.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Демонстрационный проект по производству угольной химии рассчитан на производство 1,8 млн тонн продуктов из этиленгликоля в год, говорится в заявлении, опубликованном Комиссией Госсовета КНР по надзору и управлению государственными активами (SASAC) в понедельник.

Проект был построен дочерней компанией Shaanxi Coal and Chemical Industry Group Co. После трех лет строительства он был завершен в апреле и началась подготовка к производству. В настоящее время существует полная цепочка производства продуктов из этиленгликоля, говорится в заявлении.

При общем объеме инвестиций в 26,5 млрд юаней основным продуктом проекта является 1,8 млн тонн полиэфирного этиленгликоля в год, а его побочными продуктами являются 79 000 тонн промышленного диметилкарбоната (DMC) и другие. Этиленгликоль широко используется в качестве антифриза в охлаждающей жидкости или смачивающего агента в коже и клеях.

По сообщениям СМИ, Китай стал крупнейшим потребителем этиленгликоля в мире, при этом импорт сопутствующих товаров растет, несмотря на увеличение внутреннего производства. Согласно отчету, опубликованному на вебсайте Китайской академии наук (CAS), технология «уголь-этиленгликоль» была независимо разработана Фуцзяньским институтом исследований структуры материалов в рамках CAS в 2009 году.

Замена нефтяного этилена углем для производства этиленгликоля может помочь увеличить производство и внутренние поставки этиленгликоля, а также повысить уровень эффективной и чистой переработки и использования угольных ресурсов, говорится в отчете. Технология также помогает справиться с ресурсными условиями страны, связанными с дефицитом нефти и газа и изобилием угольных ресурсов, добавили в компании.