Курган, , 07:28 — REGNUM В Курганской области замор рыбы в озере Кротово произошёл в сентябре 2022 года без участия агрохимикатов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Рыба Fish.gov.ru

Ведомство расследовало случай массового замора водных биоресурсов на озере Кротово Макушинского района Курганской области. На земельных участках, расположенных в непосредственной близи озера Кротово, были отобраны пробы почвы и травы. В отобранных образцах пестициды (2,4-Д кислота, ее соли и эфиры, десмедифам, дикамба, клопиралид, никосульфурон) не обнаружены.

Исследование воды, гаммаруса и карася из озера также показали отсутствие пестицидов, сероводорода и заразных заболеваний рыб.

«Установленные факты указывают на отсутствие причинно-следственной связи между массовым замором водных биоресурсов и деятельностью близлежащих к озеру хозяйств, осуществляющих применение пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции», — отметили в Россельхознадзоре.

Меж тем пользователь озера — ООО «НПФ «Сибирская тема» — обязан принять меры по утилизации павшей рыбы в соответствии с «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов».