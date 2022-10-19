Томск, , 07:26 — REGNUM Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко позволил поклонникам экранизировать один из своих рассказов. Об этом 19 октября сообщает РИА Томск.

Сергей Лукьяненко раздает автографы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лукьяненко согласился продать права на своё произведение «Почти весна» за символическую цену в 1 рубль, отмечается, что договор пока не подписан. Продюсер проекта Роман Дваладзе сообщил, что на основе рассказа будет снят короткометражный фильм. «Мы выбрали его, потому что он нам по силам, сможем его легко адаптировать к Томску, там нет таких масштабных, внеземных, дорогих декораций», — пояснил Дваладзе.

Авторы планируют снимать картину на улицах города и в лабораториях Большого университета. Хронометраж ленты составит около 15-20 минут. Премьера состоится весной 2023 года.

Для справки: Сергей Лукьяненко выпустил третий рассказ цикла «Прекрасное далёко» «Почти весна» в 1995 году. В центре повествования находится мутант Михаил, который мечтает жениться на девушке Кате, несмотря на проблему генетической несовместимости пары.