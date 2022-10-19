Чебоксары, 19 октября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Чебоксарах медицинский работник получил условный срок за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру: его уличили в копировании персональных сведений 1,5 тыс. пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Доказательства совершения преступления представили УФСБ и УМВД по городу Чебоксары. Правоохранители выяснили, что с мая по июль 2021 года врач-стажёр одной из больниц в Чебоксарах «из личной заинтересованности» незаконно скопировал персональные данные более 1500 пациентов.

В рамках следствия также установлено, что фигурант уголовного дела за денежное вознаграждение изготовил фиктивные листы нетрудоспособности, на основании которых призывник был освобождён от обязанности явки в военкомат для прохождения срочной военной службы.

Московский районный суд Чебоксары признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»), чч. 3, 4 ст. 327 УК РФ («Подделка документов»).

Приговором суда ему назначено четыре года и два месяца условно с четырёхлетним испытательным сроком. В управлении отмечают, что решение суда вступило в законную силу.

В УФСБ добавляют, что в настоящее время на основании результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СКР по Чувашии расследует в отношении призывника уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской служб»).

Напомним, в иле 2022 года стало известно, что в Чувашии директора фирмы подозревают в покушении на мошенничество при изъятии участка под строительство федеральной скоростной трассы М-12.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее работнику одной из чувашских организаций УФСБ объявило официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения государственной тайны.

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