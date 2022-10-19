Закаменский район, Бурятия, 19 октября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии задержан местный житель, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней дочери и нападении на полицейских. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии Орудие преступления

37-летний мужчина жил с семьёй в небольшой деревне. 17 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал собственную дочь, воспользовавшись тем, что никого больше дома не было. После чего девочка позвонила в полицию.

Увидев подъехавших сотрудников полиции, подозреваемый схватил охотничье ружьё и выстрелил из него внутри дома. Затем он вышел во двор и начал целиться в полицейских, а также в местного фельдшера, пытавшегося уговорить его сдаться.

«После предупредительного выстрела в воздух сотрудники открыли огонь по конечностям обвиняемого, причинив ему ранения бедра. После этого мужчина был разоружен, задержан и доставлен в медицинское учреждение», — отметили в управлении.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и рассказал подробности о происшествии. Ему предъявлено обвинение. В настоящее время он находится в больнице под охраной сотрудников полиции, решается вопрос о заключении его под стражу.