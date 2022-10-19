Якутск, , 07:23 — REGNUM Безопасность жителей Якутии 23 октября, в день старта ракеты-носителя с космодрома «Восточный», обещает обеспечить служба спасения республики. Об этом сообщается 18 октября в её телеграм-канале.

Старт ракеты-носителя Starship Forest Katsch

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«Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов «Гонец-М» и «Скиф-Д» будет запущен в 4:57 по якутскому времени. Части ракеты-носителя будут падать в Алданском, Олёкминском, Вилюйском, Верхневилюйском, Жиганском и Оленёкском районах. Безопасность жителей этих территорий будут обеспечивать спецгруппы спасателей, оснащённые необходимым оборудованием и техникой. Бригады готовы к устранению последствий возможных ЧС.

«Совместно с АО «ЦЭНКИ» и другими ведомствами запланированы послепусковые и экологические обследования, поиск и эвакуация отделяющих частей ракет-носителей. Спасатели готовы к выполнению задач», — отметили в службе спасения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в день запуска ракеты-носителя жителей Якутии просят быть бдительными и по возможности не покидать свои дома и населённые пункты.