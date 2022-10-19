Будапешт, 19 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Железнодорожный терминал для перевалки различных грузов, в том числе сельскохозяйственной продукции с территории бывш. УССР, открылся на северо-востоке Венгрии, сообщил в социальных сетях венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который принимал участие в церемонии открытия объекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Он получил название East-West Gate — «Ворота между Востоком и Западом». Объект находится в районе населенного пункта Фенешлитке и работает на основе технологии 5G для дистанционного управления.

Сийярто отметил, что инвестиции в строительство терминала составили более $70 млн, и он станет местом работы для 500 человек. Глава МИД считает, что терминал сыграет огромную роль в борьбе с мировым продовольственным кризисом.

Министр добавил, что через объект пройдет самый быстрый и эффективный маршрут для транспортировки зерна с территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября представитель турецкого президента Реджепа Таийпа Эрдогана заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН по вопросу продлению зерновой сделки.