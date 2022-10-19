Смоленск, , 07:18 — REGNUM Кредитный потребительский кооператив «Союзсберзайм-Смоленск» получил банкротный иск от кредитора. Арбитражный суд Смоленской области пока заявление к производству не принял и дату заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Иск в базе суда появился 13 октября 2022 года. Истцом выступает Ирина Лунькова.

В 2021 году кооператив Центробанком РФ был привлечен к административной ответственности за не предоставление отчётности.

Напомним, ранее регулятор обратился с иском о несостоятельности кредитного потребительского кооператива из Белгородской области — КПК «Содружество».