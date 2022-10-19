Владивосток, , 07:13 — REGNUM Во Владивостоке с 24 октября стартует отопительный сезон. Первыми получат тепло учреждения здравоохранения, детские сады и школы, 31 октября тепло начнет появляться в жилых домах. На полный запуск отопления в городе понадобится несколько дней, сообщили в городской мэрии.

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Специалисты призывают горожан в случае возникновения проблем с отоплением вначале обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании.

На сегодня к теплу во Владивостоке уже подключено несколько детских садов по заявке заведующих.

Отмечается, что в столице Приморья отопительный сезон обычно наступает, как только среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней на отметке не выше +8 градусов.

Все учреждения образования, культуры и здравоохранения, а также жилой фонд к отопительному периоду готовы на 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону с 17 октября стартовал отопительный сезон. За сутки к отоплению удалось подключить более 600 жилых домов.