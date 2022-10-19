Харбин, Китай, 19 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Новый грузовой железнодорожный маршрут из китайского города Телин провинции Ляонин в Москву начал свою работу. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства России в Харбине.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В начале октября через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия прошёл первый грузовой состав в Москву из китайского города Телин (провинция Ляонин)», — рассказали в диппредставительстве.

Уточняется, что поезд повез в российскую столицу более 50 контейнеров с товарами. Общая стоимость этих товаров оценивается в 77 млн юаней (около 662 млн рублей). По новому маршруту сроки доставки грузов составят около 15 дней.

Отмечается, что за первые восемь месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем составил около $117,205 млрд. Это на 31,4% выше, чем показатель за аналогичный период 2021 года.