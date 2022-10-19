Пекин, , 07:15 — REGNUM Посольство Китая на территории бывшей УССР 12 октября опубликовало специальное руководство по эвакуации, в котором китайским гражданам предписывается покинуть территорию на фоне мрачной ситуации с безопасностью, сообщает 19 октября газета Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Для организованной эвакуации зафрахтованные автобусы будут забирать людей соответственно в трех городах — Киеве, Одессе, Львове, а затем они будут доставлены в третьи страны. В какую страну они будут переведены, будет решено в зависимости от ситуации с безопасностью на тот момент, говорится в руководстве посольства.

Гражданам Китая рекомендуется возвращаться в Китай по прибытии в третьи страны либо коммерческими рейсами, либо чартерными рейсами. Регистрация на чартерные рейсы открыта для регистрации в соответствии с руководством.

Для тех, кто планирует самостоятельную эвакуацию, руководство напомнило им, что помимо подготовки транспортных средств и заправки, они должны обратить внимание на правила въезда в третьи страны через территорию киевского режима. Рекомендуется заранее подать заявление на получение соответствующей визы.

Посольство перечислило три страны в качестве вариантов для перевода китайских граждан — Молдавию, Венгрию и Польшу. Венгрия и Польша имеют прямые рейсы обратно в Китай, один рейс каждую неделю в Тяньцзинь и четыре рейса каждую неделю в Пекин и Тяньцзинь, соответственно. Посольство Китая также заявило, что оно предложит помощь и поможет координировать соответствующие вопросы эвакуации, такие как обработка экстренных документов.