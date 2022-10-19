Белгород, 19 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Оцепление выставлено в районе одного из ключевых мостов города Белгорода в связи с получением информации о возможном минировании. Об этом 19 октября сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) по Белгородской области.

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«Поступило сообщение о минировании, службы проверяют в установленном порядке. Сразу после проверки движение по мосту возобновится» — сказано в сообщении.

Речь идёт о мосте на проспекте Ватутина. Мост перекрыт сотрудниками экстренных служб, проводится обследование объекта на предмет возможного обнаружения взрывоопасных предметов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке в связи с получением сообщений о минировании нескольких госучреждений в городе Кисловодске.