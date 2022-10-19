Кемерово, 19 октября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Россия должна победить. В этом уверена ветеран педагогического труда из Кузбасса Ирина Коршикова, которая выступила в поддержку спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Россия должна быть на высшем уровне, — подчеркнула Коршикова. — Каждый из нас должен понимать, что мы сами выбрали Владимира Владимировича Путина президентом страны. И то, что он делает сейчас, он делает, я считаю, правильно. Наши ребята сейчас достойно идут на защиту Донбасса. Мы все переживаем за них. Храни вас Бог, ребята».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным пресс-службы Минобороны России, военнослужащие Центрального военного округа ликвидировали киевскую диверсионную группу в зоне проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

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