Пальмира, Сирия, , 07:07 — REGNUM В сирийской Пальмире торжественно открыли Образовательный центр имени Героя России старшего лейтенанта Александра Прохоренко, героически погибшего при выполнении боевых задач на территории Сирийской Арабской Республики (САР) в 2016 году. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Прохоренко. Фото группы «Вечерний Металлострой» Https://vk.com/vechmet

Российскую сторону на церемонии представляли замминистра просвещения РФ Денис Грибов, представители союза «Христианский мир» и другие члены делегации.

Денис Грибов «Мы имеем честь присутствовать на церемонии открытия сирийского образовательного центра, которому присвоено имя нашего замечательного бойца, молодого офицера — старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который, защищая сирийский народ в Пальмире, героически погиб. И сегодня его имя увековечено в школе, непосредственно здесь, в Пальмире».

В новом образовательном учреждении также открыли Центр изучения русского языка, оснащённый в качестве полноценного лингвистического класса. По словам Грибова, это уже шестой центр, в котором российская сторона помогает создавать такие классы.

Денис Грибов «Для нас это одно из направлений государственной политики во взаимоотношении с САР. Мы поддерживаем инициативу Сирии и сирийских школ об открытии центров изучения русского языка».

Старший лейтенант Сил специальных операций ВС РФ Александр Прохоренко погиб вблизи Пальмиры в районе населённого пункта Тадмор 17 марта 2016 года. Офицер осуществлял наведение самолётов ВКС России на объекты «Исламского государства» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, оказавшись в окружении террористов, вызвал огонь на себя.