Якутск, 19 октября, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Управляющая компания «Юнион» в Якутске не содержала должным образом жилой дом, в одной из квартир которого в августе обвалилась часть потолка. Прокуратура обязала организацию устранить выявленные нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА REGNUM Потолок рухнул

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Дом, в котором живёт семья, признан аварийным, подлежащим сносу, и должен быть расселён до конца 2022 года. Прокуратура намерена проследить за тем, не будут ли нарушены права жильцов.

Причиной обрушения потолка также названы ливневые дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок из многодетной семьи чудом уцелел после обвала потолка в квартире. Инцидент случился в ночь с 4 на 5 августа.