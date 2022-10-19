Томск, 19 октября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Томске правоохранители задержали мужчину, пытавшегося распилить банкомат по улице Московский тракт. В терминале находилось более 3,9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

CEphoto, Uwe Aranas Банкоматы

Сигнал о происшествии поступил ночью. Прибыв на место, стражи порядка увидели на банкомате повреждения от угловой шлифовальной машины, а на полу — пятна бурого цвета.

«При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские увидели мужчину, который болгаркой попытался распилить корпус банкомата и оцарапал руку, после чего сбежал. Довести задуманное до конца не смог», — отметили в ведомстве.

Вскоре подозреваемый был задержан, им оказался 39-летний местный житель, который планировал выехать за пределы региона. при обыске у него был изъят свёрток с наркотическим веществом массой 0,75 грамма. Возбуждены уголовные дела, мужчина заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области трое рецидивистов пытались взорвать банкомат, в котором находилось более 1 млн рублей.

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