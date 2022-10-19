Южно-Сахалинск, , 07:00 — REGNUM На Сахалине региональные и муниципальные власти ведут активную работу по решению проблем семей, мужчины из которых мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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После личных встреч с женами и матерями военнослужащих принимаются оперативные решения и оказывается помощь. В Поронайском районе шесть семей обеспечили углем для отопления домов зимой. Ещё девять получат дрова.

В Аниве оперативно организовали регистрацию браков трёх пар из Поронайска. А в Шахтёрске в доме матери мобилизованного отремонтировали карниз крыши.

В Углегорске супруге военнослужащего помогли оформить детей в детский сад и теперь она сможет выйти на работу. Жительница Холмска получила детское питание и подгузники для маленького ребёнка.

А женщине из Южно-Сахалинска помогают устроиться на работу в детский сад, чтобы она могла быть рядом со своим ребёнком. Также в столице островного региона коллеги по работе мобилизованного помогли его матери поставить забор на даче.

Как сообщало ИА REGNUM, ускорить выплаты родственникам военнослужащих, которые призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, распорядился губернатор Амурской области Василий Орлов.