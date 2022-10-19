Чебоксары, , 06:58 — REGNUM В Новочебоксарске завершились судебные разбирательства в отношении бывшего главного бухгалтера одного из предприятий пищевой промышленности, которую обвинили в мошенничестве. Суд признал её виновной, назначив условный срок, часть ущерба возмещена. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед судом предстала бывший главный бухгалтер новочебоксарского мясоперерабатывающего предприятия. Правоохранители установили, что с ноября 2020 года по июль 2021 года она изготавливала и предоставляла в банк фиктивные поручения с недостоверными сведениями о назначении платежа. Следствие выяснило, что в реальности средства переводились на её личные счета, а в бухгалтерскую программу данные якобы о перечислении денег на оплату договорных услуг и товаров, либо начислении зарплаты.

Ущерб, причинённый предприятию, в управлении оценили в 467 тыс. рублей. В ведомстве отмечают, что фигурантка уголовного дела во время следствия признала вину и частично возместила ущерб.

Суд признал женщину виновной в двух эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Приговором суда, который не вступил в силу, ей назначено два года и шесть месяцев условного срока и 115 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что в сентябре 2022 года стало известно, что в Чувашии завели уголовное дело отношении генерального директора одной из транспортных компаний. Его подозревают в мошенничестве при исполнении государственных контрактов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Красноармейском районе Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении экс-заведующего отделением социального обслуживания, которого обвинили в серии коррупционных преступлениях, в том числе в мошенничестве.

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