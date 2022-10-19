Новосибирск, 19 октября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял решение сократить бюджетные затраты на проведение новогодних мероприятий. Об этом он сообщил 19 октября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Средства в размере 25 миллионов рублей будут направлены на оснащение всем необходимым мобилизованных жителей Новосибирска и на социальную поддержку их семей», — отметил он.

По словам Локтя, в горсовет был перевнесён проект изменений в бюджет 2022 года, который уже рассмотрен на бюджетной комиссии.

Глава города надеется, что депутаты поддержат эту инициативу на ближайшей сессии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске планируется перенаправить 25 млн рублей с празднования Нового года на помощь мобилизованным.

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