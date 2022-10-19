Москва, 19 октября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина традиционно состоится на пленарном заседании Валдайского клуба. Об этом 19 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы ожидаем, да, что обычно он выступает на главной пленарной сессии, конечно», — сказал Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, сейчас остаётся открытым вопрос формата мероприятия. Вполне вероятно, что часть сессии пройдёт в очном, а часть — в дистанционном формате.

Само выступление главы России состоится 27 октября.

Напомним, Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это экспертно-аналитический центр, основанный в 2004 году. Клуб ежегодно проводит региональные конференции, за годы его работы в деятельности клуба приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира.