Владивосток, 19 октября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Юные казаки из Приморья участвовали в финальных соревнованиях Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной молодежи в Волгограде. Всего собралось 245 человек из разных регионов страны, сообщили в пресс-службе правительства края.

Департаменте внутренней политики Приморского края Казаки Приморья

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Казаков проверяли на прочность, силу воли, ловкость, тренированность, эрудицию и смекалку. Каждый участник старался по достоинству представить своё войско, выкладывался ради победы всей команды.

В играх участвовали юноши из Арсеньева — представители Даубихинской станицы, учащиеся казачьих классов школы №10. В итоге — у казаков из Приморья шестое общекомандное место, но по некоторым видам они лидировали: верховая езда — первое место, визитная карточка — первое место, строевая подготовка — третье место.

Отмечается, что казачьи общества Приморья регулярно на конкурсной основе получают гранты до 2,5 млн рублей на организацию и проведение программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни российского казачества, включая военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени прошли учебно-полевые сборы по военной подготовке казаков.