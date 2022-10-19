Благовещенск, , 07:07 — REGNUM По требованию прокуратуры бывший руководитель Благовещенского района Амурской области Евгений Седых лишён права занимать должности в государственных органах в течение двух лет. Ранее вынесенный в отношении него приговор пересмотрен Амурским областным судом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Приговор Argumenti.ru

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Изначально Евгения Седых приговорили к штрафу в 250 тыс. рублей за халатность, которая повлекла причинение многомиллионного ущерба. Экс-глава района незаконно перечислил почти 14 млн рублей компании, которая должна была выполнять инженерные изыскания и корректировку проекта строительства гидротехнических сооружений.

«Кроме того, в настоящее время судом продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению Евгения Седых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Евгений Седых продал своему знакомому принадлежащий муниципалитету земельный участок. Стоимость собственности была существенно занижена. В результате этой сделки бюджет муниципалитета потерял более 49 млн рублей.