Курган, , 06:44 — REGNUM В Курганской области полицейскими задержан оптовый наркокурьер с 37 кг синтетического наркотика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

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Подозреваемый — 27-летний житель Сургута должен был доставить таблетки и разложить по тайникам в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Москве и ряде других городов. Его машину ночью задержали с поличным дорожные инспекторы на обочине автотрассы Шадринск — Ялуторовск.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»). «Оптовик» по решению суда заключён под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске четверо граждан осуждены за оборот почти 46 кг наркотических средств.

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