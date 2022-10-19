Южно-Сахалинск, 19 октября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. На Сахалине в областном художественном музее начала работу выставка рисунков детей из Донецкой Народной Республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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Выставка «По мотивам произведений Некрасова» посвящена 200-летию со дня рождения Николая Некрасова. 70 рисунков по произведениям писателя и его портреты нарисовали учащиеся школ искусств Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Шахтерска, Тореза, Ждановки.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев при посещении Донбасса пообещал, что школьники подшефных территорий проведут летние каникулы на Дальнем Востоке.