Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:42 — REGNUM В Новокузнецке с начала объявления акции по сбору средств для мобилизованных на общегородской расчётный счёт уже перечислено 4 276 983 рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Решением общественного наблюдательного совета специального расчётного счёта #СвоихНеБросаем на средства новокузнечан принято решение приобрести на сумму 1 276 888 рублей: военные бинокли, прицелы, радиостанции, которые будут переданы в подразделения куда направлены наши ребята», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новокузнецке рано утром 19 октября в учебный центр проводили шестую группу мобилизованных.

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