Новокузнецк, Кемеровская область, 19 октября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Новокузнецке с начала объявления акции по сбору средств для мобилизованных на общегородской расчётный счёт уже перечислено 4 276 983 рубля. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Решением общественного наблюдательного совета специального расчётного счёта #СвоихНеБросаем на средства новокузнечан принято решение приобрести на сумму 1 276 888 рублей: военные бинокли, прицелы, радиостанции, которые будут переданы в подразделения, куда направлены наши ребята», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новокузнецке рано утром 19 октября в учебный центр проводили шестую группу мобилизованных.

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