Пекин, 19 октября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В ответ на замечания госсекретаря США Энтони Блинкена, связанные с Тайванем, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил 18 октября, что мирное воссоединение остается первым выбором Коммунистической партии Китая и китайского правительства для решения тайваньского вопроса, в то время как США неоднократно нарушали свое обязательство признать принцип, согласно которому в мире есть только один Китай и остров Тайвань является частью Китая, сообщает газета Global Times.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

Китай принял решение захватить Тайвань в «гораздо более сжатые сроки», чем считалось ранее, заявил Блинкен 17 октября, добавив, что до этого мир и стабильность через пролив успешно поддерживались десятилетиями, но теперь Пекин изменил свой подход. Ван отметил, что правительство США в Совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений четко заявило, что «в мире существует только один Китай, и Тайвань является частью Китая, и Соединенные Штаты Америки признают правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая».

США пообещали поддерживать только неофициальные отношения с островом Тайвань, в то время как в последние годы они значительно усилили официальные обмены между обеими сторонами, а спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси даже посетила остров, несмотря на сильное противодействие со стороны китайского правительства, сказал Ван.

Пресс-секретарь отметил, что США обещали постепенно сокращать продажи оружия на остров, но на самом деле с момента установления дипломатических отношений между Китаем и США масштабы и показатели продаж оружия США на остров Тайвань продолжали увеличиваться и общая сумма превысила $70 млрд.

«Блинкен связал обязательства США по политике «одного Китая» с приверженностью Китая мирному урегулированию тайваньского вопроса и сделал это ядром своей политики. Это не подтверждение обязательств, содержащихся в трех совместных коммюнике Китая и США, а их фальсификация», — сказал Ван.

«Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня» в любой форме», — сказал Ван.

По его словам, США должны выполнить свои обязательства и претворить в жизнь свое заявление о том, что они не поддерживают «независимость Тайваня». Решение тайваньского вопроса — это задача, которую должен решать китайский народ, добавил он.