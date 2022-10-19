Киев, , 06:37 — REGNUM Посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский был снят с должности Владимиром Зеленским. Соответствующий указ был опубликован 18 октября на сайте Зеленского.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

В тексте документа уточняется, что Пётр Врублевский освобождается с должности чрезвычайного и полномочного посла киевского режима в Казахстане. Кто возглавит киевскую дипмиссию в Астане, не указывается.

Врублевский стал широко известен после того, как в социальных сетях было опубликовано видео, где он заявляет, что киевский режим старается уничтожить как можно больше русских. В связи с этим высказываниями Врублевскому был выражен протест со стороны МИД Казахстана. С сентября Врублевский находился в отпуске.

В свою очередь, посол России в Казахстане Алексей Бородавкин пояснил, что Врублевский получил в Астане крайне нежелательный статус и в ближайшее время должен покинуть страну.

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