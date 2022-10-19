Вашингтон, 19 октября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Семья чернокожего Джорджа Флойда, который умер после задержания в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) в мае 2020 года, рассматривает возможность подать судебный иск против рэпера Канье Уэста из-за его слов о покойном, передает телеканал ABC News.

(сс) Lorie Shaull Портрет Джорджа Флойда

Ранее Уэст заявил, что Флойд был наркоманом, из-за чего и скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября Совет американского штата Техас по вопросам помилования отказал Джорджу Флойду в посмертном помиловании по делу о наркотиках от 2004 года. При этом причины отказа не были объяснены.