Манила, 19 октября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Более 175,2 тыс. жителей Филиппин оказались в зоне действия тайфуна «Несат», обрушившегося на страну. Об этом свидетельствует отчет филиппинского национального совета по чрезвычайным ситуациям.

pictures Jettcom Тропический шторм

По его данным, 1,68 тыс. человек до сих пор находятся в эвакуационных центрах на территории страны. Еще 3,75 тыс. жителей Филиппин покинули свои дома заблаговременно. Всего от непогоды в стране пострадали два человека, сведений о погибших не поступало.

В результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном, на Филиппинах оказались повреждены 115 домов, еще 51 дом разрушен. Ущерб инфраструктуре страны оценивается в 81,5 млн песо (около $1,38 млн). Также от непогоды пострадали 50 дорог и 13 мостов.

Напомним, 16 октября тайфун «Несат» прошел над Филиппинами. В настоящее время шторм движется к северу Вьетнама.