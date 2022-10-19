Более 175 тыс. жителей Филиппин затронул тайфун «Несат»
Манила, 19 октября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Более 175,2 тыс. жителей Филиппин оказались в зоне действия тайфуна «Несат», обрушившегося на страну. Об этом свидетельствует отчет филиппинского национального совета по чрезвычайным ситуациям.
По его данным, 1,68 тыс. человек до сих пор находятся в эвакуационных центрах на территории страны. Еще 3,75 тыс. жителей Филиппин покинули свои дома заблаговременно. Всего от непогоды в стране пострадали два человека, сведений о погибших не поступало.
В результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном, на Филиппинах оказались повреждены 115 домов, еще 51 дом разрушен. Ущерб инфраструктуре страны оценивается в 81,5 млн песо (около $1,38 млн). Также от непогоды пострадали 50 дорог и 13 мостов.
Напомним, 16 октября тайфун «Несат» прошел над Филиппинами. В настоящее время шторм движется к северу Вьетнама.