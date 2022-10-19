Новокузнецк, Кемеровская область, 19 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Новокузнецке рано утром 19 октября с площади Побед проводили шестую группу мобилизованных. Они отправились в учебный центр. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz В Новокузнецке проводили мобилизованных

«Каждый раз с тревогой на душе отправляем наших ребят. Но точно знаем, что сибиряки всегда слывут сильными, смелыми и отважными воинами, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Мы гордимся нашими сыновьями, отцами и братьями! Вы — те, кто готов постоять за страну, за веру и Отечество! Мы обязаны победить фашизм, нацизм, иначе он победит нас в пределах всего мира».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение об окончании в России ранее объявленной частичной мобилизации пока не принималось.

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