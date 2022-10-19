Пекин, 19 октября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Китайские исследователи успешно провели систематическое испытание ультрасовременной транспортной системы, включающей высокоскоростной поезд на магнитной подвеске, работающий в трубопроводе с низким вакуумом на севере Китая, сообщает 18 октября газета China Daily.

Kevin Krejci Hyperloop

Согласно пресс-релизу Северного университета Китая, в ходе испытаний поезд на магнитной подвеске развил скорость до 130 км/ч на двухкилометровой испытательной линии в уезде Янгао города Датуна в провинции Шаньси на севере Китая. Это первый случай, когда такая транспортная система в какой-либо точке мира прошла полномасштабное комплексное тестирование с полным процессом. В будущем будет проведена серия тестов.

24 мая прошлого года состоялась церемония закладки фундамента запланированной в провинции Шаньси лаборатории высокоскоростных транспортных средств на магнитной подвеске, работающих в трубопроводе с низким вакуумом, и предлагаемого проекта испытательной линии Датун.

Провинциальная лаборатория совместно построена Северным университетом Китая и Третьим научно-исследовательским институтом при Китайской авиакосмической научно-технической корпорации, чтобы обеспечить ключевую испытательную платформу для технологии магнитной левитации в низковакуумных трубопроводах.

Лаборатория построит полномасштабную 60-километровую испытательную трассу в уезде Янгао, строительство которой будет осуществляться в три этапа, что в конечном итоге позволит достичь максимальной скорости 1000 км/ч.

Система использует новейшую сверхпроводящую технологию магнитной левитации для отрыва от земли, чтобы устранить сопротивление и трение, в то же время используя внутренние трубопроводы, аналогичные вакууму, чтобы значительно снизить сопротивление воздуха. Нечто подобное планировал создать американский миллиардер Илон Маск, и даже построил трубу и запустил по ней тележку с людьми. Но до вакуума дело не дошло. Проект получил название «Гиперлуп».