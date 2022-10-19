Вашингтон, , 06:29 — REGNUM В Вашингтоне 18 октября прошла встреча министра обороны США Ллойда Остина со своим коллегой из Великобритании Беном Уоллесом, на которой союзники обсудили ситуацию на территории б. УССР и военную помощь киевским нацистам. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Бен Уоллес U.S. Secretary of Defense

пресс-служба Пентагона «Они обсудили продолжающиеся усилия по поддержке [Киева], в том числе за счёт предоставления помощи в сфере безопасности, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности».

Уоллес также провёл в Вашингтоне переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

пресс-служба Белого дома «Они подчеркнули свою приверженность тому, чтобы продолжать оказывать [Киеву] помощь в сфере безопасности».

Эту же тематику на встрече в Пентагоне обсудили глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Британии Бен Уоллес отправился в США со срочным визитом для обсуждения ситуации на территории б. УССР.

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