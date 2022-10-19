Пекин, , 06:25 — REGNUM Ожидается, что прибрежные районы южного Китая испытают сильные ветры и ливни из-за комбинированного воздействия холодного воздуха и тайфуна «Несат», который стал уже 20-м за это год, согласно прогнозу национальной обсерватории Китая, передает 18 октября газета China Daily.

Тайфун S.w-x.co

По данным Национального метеорологического центра, южные районы реки Янцзы, некоторые регионы от южного Китая до Тайваньского пролива, также и северные районы Южно-Китайского моря также будут подвержены штормам. По сообщению метеорологов, в некоторых прибрежных районах вокруг восточно-китайского моря, Тайваньского пролива, канала Баши, Южно-Китайского моря, пролива Хайнань и залива Бейбу днем 18 по 10 октября будут дуть штормовые ветры.

В некоторых районах острова Хайнань, полуострова Лэйчжоу и Гуанси с 18 по 20 октября пройдут относительно сильные ливни. 17 октября NMC повторно выпустила желтую тревогу, третью по величине в стране, в связи с тайфуном «Несат», а также желтую тревогу для прибрежных ветров.