Пекин, 19 октября 2022, 06:25 — REGNUM Ожидается, что прибрежные районы южного Китая испытают сильные ветры и ливни из-за комбинированного воздействия холодного воздуха и тайфуна «Несат», который стал уже 20-м за это год, согласно прогнозу национальной обсерватории Китая, передает 18 октября газета China Daily.
По данным Национального метеорологического центра, южные районы реки Янцзы, некоторые регионы от южного Китая до Тайваньского пролива, также и северные районы Южно-Китайского моря также будут подвержены штормам. По сообщению метеорологов, в некоторых прибрежных районах вокруг восточно-китайского моря, Тайваньского пролива, канала Баши, Южно-Китайского моря, пролива Хайнань и залива Бейбу днем 18 по 10 октября будут дуть штормовые ветры.
В некоторых районах острова Хайнань, полуострова Лэйчжоу и Гуанси с 18 по 20 октября пройдут относительно сильные ливни. 17 октября NMC повторно выпустила желтую тревогу, третью по величине в стране, в связи с тайфуном «Несат», а также желтую тревогу для прибрежных ветров.