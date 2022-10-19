Пекин, , 06:17 — REGNUM Президиум XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) провел свое второе заседание днем 18 октября под председательством генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.

XIX Съезд Компартии Китая. 2017

Участники совещания договорились представить делегациям для обсуждения проекты резолюций по докладу Центрального комитета КПК 19-го созыва, отчету о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва и поправкам к Уставу КПК.

На заседании были приняты предложенные списки предварительных кандидатур для кандидатов в члены и заместителей членов Центрального комитета КПК 20-го созыва, а также членов Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва.

Списки будут представлены делегациям для обсуждения. Кроме того, были утверждены методы выборов партийного съезда, а также другие вопросы.