Бразилиа, , 06:15 — REGNUM Шестеро человек погибли в результате наводнений и схода оползня в штате Парана на юге Бразилии, сообщает пресс-служба бразильского агентства по чрезвычайным ситуациям.

Флаг Бразилии Pixabay.com

Сообщается, что среди погибших было двое детей. По предварительной версии, несовершеннолетние погибли после того, как машину их родителей смыло потоком воды. Самих родителей удалось спасти. Еще четверо погибли в результате выхода рек из берегов.

Всего под удар стихии попали 38 городов в штате Парана. В связи с этим власти эвакуировали в безопасные места 2 257 человек. При этом проливные дожди продолжались в регионе в течение недели. Из-за этого в Парану резко сократился поток туристов.