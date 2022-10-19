Благовещенск, , 06:31 — REGNUM Ускорить выплаты родственникам военнослужащих, которые призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, распорядился губернатор Амурской области Василий Орлов. Люди должны получить деньги в максимально короткий срок, подчеркнул глава региона. О его поручении корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе правительства региона.

Василий Орлов Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение)

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Глава Приамурья также анонсировал введение дополнительных мер поддержки семей мобилизованных, решения будут приниматься на основании опыта других регионов России.

«Работу необходимо ускорить, люди должны получить деньги в максимально короткие сроки. Тем более, что это не последние меры поддержки в области, будем вводить дополнительные. Сейчас специалисты анализируют опыт других регионов, после этого будем принимать решения», — сказал Василий Орлов.

Министерству социальной защиты поручено еженедельно докладывать о ходе работы с семьями и количестве людей, получивших поддержку. По информации министра социальной защиты области Натальи Киселёвой, 90% тех, кто имеет право на получение помощи, подали соответствующие заявления. Выплаты начнут осуществлять в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса жителям Амурской области не будут начислять транспортный налог в 2022 году, ранее сообщил Василий Орлов.