Москва, , 06:08 — REGNUM Возможность ликвидации госкомпании «Роснано» обсуждается в правительстве России. Об этом 18 октября сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников и источник, близкий к компании.

Роснано Tikhonoff Michael / moscow-live.ru

Отмечается, что финансовые проблемы компании усугубились на фоне антироссийских санкционных мер. Как следствие — госкомпания практически утратила возможность обслуживать свои обязательства самостоятельно. В правительстве засомневались в целесообразности дальнейшей поддержки «Роснано» из госбюджета и было выдвинуто предложение рассмотреть возможность ликвидации компании.

Стратегия ликвидации компании включает интенсивную реализацию её активов с сохранением той части портфельных компаний, которые важны для технологического развития страны. Имущество может быть передано в другие госкорпорации.

Также у «Роснано» есть и другая перспектива, предусматривающая «продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям».

Окончательное решение о будущем госкомпании полностью зависит от мнения президента России Владимира Путина. В свою очередь, в Минфине России подтвердили, что сейчас проводится работа по изучению финансового состояния госкомпании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуме предложили инициировать процедуру банкротства госкорпорации «Роснано».

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