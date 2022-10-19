Пекин, , 06:08 — REGNUM Китайские ученые обнаружили рентгеновский всплеск, связанный с быстрым радиовсплеском (FRB), и подтвердили, что он произошел от магнетара в Млечном Пути, сообщает Институт физики высоких энергий (IHEP) Китайской академии наук, передает 18 октября агентство Синьхуа.

Магнетар в представлении художника L.Calçada © ESO

Открытие было сделано 15 октября с помощью гравитационно-волнового высокоэнергетического электромагнитного телескопа GECAM. Главный исследователь GECAM и сотрудник IHEP Сюн Шаолинь отметил, что это второй случай в истории, когда людям удалось обнаружить высокоэнергетический аналог FRB.

«Это открытие предоставляет чрезвычайно ценные данные для более глубокого понимания механизма излучения FRB и механизма вспышки магнетаров», — сказал Сюн.

Китайский телескоп с жесткой модуляцией рентгеновского излучения (HXMT), космической научный спутник, также известный как Insight-HXMT, вместе с другими космическими телескопами впервые обнаружил рентгеновский аналог FRB в апреле 2020 года.

«Оказывается, что они оба произошли от одного и того же магнетара под названием SGR J1935 + 2154, что еще раз демонстрирует, что магнетар может излучать неуловимый FRB. Это важный шаг на пути к разгадке тайны происхождения FRB», — сказал Сюн.

FRB — это самые яркие радиовсплески, известные во Вселенной. Они называются «быстрыми», потому что эти вспышки очень короткие, всего несколько миллисекунд по продолжительности. Но пока нет разумного объяснения их происхождению и механизму излучения. Магнетары — это нейтронные звезды со сверхсильными магнитными полями, которые во время своей активности могут производить сильные рентгеновские всплески.

Запущенная в декабре 2020 года миссия GECAM фокусируется на обнаружении электромагнитных аналогов гравитационных волн, высокоэнергетического излучения от FRB, различных гамма-всплесков и вспышек магнетара.