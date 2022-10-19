Джакарта, , 06:07 — REGNUM По меньшей мере 74 ребенка скончались в Индонезии от острой почечной недостаточности с начала 2022 года, заявил агентству Reuters представитель индонезийского министерства здравоохранения.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Всего с января в стране было выявлено 189 фактов этого заболевания среди детей, большинству из которых не исполнилось и пяти лет. В ведомстве отметили, что причина указанных случае еще не установлена. Расследованием занимается специальная группа экспертов.

Такая статистика переведена на фоне заявлений министерства здравоохранения в Гамбии, где от острой почечной недостаточности умерло около 70 детей. Гамбийские власти связывают случаи заболевания с употреблением детьми сиропа парацетамола, в котором содержалось чрезмерное количество диэтиленгликоля и этиленгликоля.

Лекарство было произведено компанией Maiden Pharmaceuticals из Индии. При этом специалисты Индонезийского агентства по контролю за продуктами и лекарствами утверждают, что продукция указанной фирмы не представлена в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября власти Индии остановили производство сиропа от кашля, который связывают с гибелью десятков детей в Гамбии. Индийские надзорные органы выявили нарушения в производственном процессе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии закрыли производство смертельного лекарства