Пекин, , 06:02 — REGNUM По данным исследователей из Аньхойского сельскохозяйственного университета, урожайность риса составила около 1136 кг с му (примерно 0,067 га) на демонстрационных сельскохозяйственных угодьях в провинции Аньхой в восточном Китае, крупнейшем регионе производства риса, сообщает агентство Синьхуа.

Рис Dsh.krasnodar.ru

Технология выращивания риса, используемая исследовательской группой, выдерживает сезонные высокие температуры и засуху, что доказал эксперимент.

По словам исследователя Китайского национального института исследований риса Чжана Сюйфу, на демонстрационных сельскохозяйственных угодьях улучшилось как количество, так и качество риса в результате применения экологически чистых, эффективных, высокоурожайных и экономичных методов выращивания в экстремально высокотемпературных климатических условиях этого года.

На сельскохозяйственных угодьях также было достигнуто 10%-ное сокращение содержания азота.