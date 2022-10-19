Нью-Йорк, США, 19 октября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Главной проблемой в сфере безопасности на Балканах является ситуация вокруг Косово, которая «неуклонно ухудшается» и требует особого внимания со стороны международного сообщества. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 18 октября заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Василий Небензя «Косово остаётся главным очагом напряжённости на Балканах, подрывающим усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе. Ситуация с безопасностью в крае также неуклонно ухудшается, требуя пристального внимания со стороны международного сообщества и Совета Безопасности ООН».

По словам российского дипломата, в Косове с начала 2022 года «зафиксировано более 100 случаев нападений на сербов, их имущество, кладбища и религиозные святыни», что почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Небензя также подчеркнул, что именно решение Приштины о введении запрета «на использование сербами статусно-нейтральных автомобильных номеров с угрозой конфискации транспорта в случае неповиновения» резко обострило положение в регионе, «вплотную приблизило ситуацию к горячей фазе и едва не привело к кровопролитию». В настоящее время военный бюджет Косово «достиг рекордного объёма», превысив €100 млн, это свидетельствует, что у Приштины «отнюдь не миролюбивые намерения».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению правительства Германии, вопросы, ведущие к нормализации отношений Сербии и сепаратистского Косово, должны решаться «уверенно и быстро».

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