Биробиджан, 19 октября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Перспективную территорию возле трансграничного мостового перехода между населёнными пунктами Нижнеленинское (Еврейская автономия) и Тунцзян (Китай) намерены объединить для создания индустриального парка. Готовность работать в нём выразили уже три инвестора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе правительства ЕАО.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Юрий Трутнев

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Компании, которые намерены реализовывать проекты возле трансграничного моста, готовы работать в сфере логистики и экспорта сжиженного газа. Общий объём инвестиций может составить 16,5 млрд рублей. Создание этого парка, который получит название «Нижнеленинский», а также особой индустриальной территории «Шалом» обсуждали на совещании с полномочным представителем президента России на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Полпред отметил, что новый мост Нижнеленинское — Тунцзян создаёт условия для развития экономики области благодаря возможности больших объёмов транзита грузов: к 2030 году по мосту планируют перевозить до 20 млн тонн товаров в год.

«Стоит задача развития примостовой территории, создание новых логистических возможностей. Ещё один проект, который будет реализовываться в Еврейской автономной области, — это создание промышленного парка «Шалом». Здесь планируется разместить кластер по производству продукции медико-биологического назначения», — отметил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита на полигон в Еврейской автономии Трутнев положительно оценил то, как ведётся обучение военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Особое внимание полпред обратил на то, что к подготовке бойцов привлечены люди, которые имеют опыт боевых действий.