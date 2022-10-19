Братислава, , 05:48 — REGNUM Серия военных учений под названием European Shield («Европейский щит») с участием 700 военнослужащих НАТО и 200 боевиков ВСУ стартовала в Словакии, сообщила газета Pravda со ссылкой на словацкое министерство обороны.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Маневры проходят одновременно на нескольких военных полигонах. Утверждается, что учения направлены на отработку действий и тактики сил, которые участвуют в мероприятиях.

Кроме того, они нацелены на обмен опытом, включая боевым, которым владеют киевские боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября словацкий министр иностранных и европейских дел Растислав Качер заявил, что Словакия готова направить своих инструкторов в состав тренировочной миссии ЕС по обучению ВСУ, а также предоставить для тренировки свои полигоны.

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